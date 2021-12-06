В Псковской области в рамках нацпроекта отремонтированы подъезды к школам, детским садам и больницам

19:08, 06 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано восемь участков дороги, ведущих к социально значимым объектам: к школам, детским садам, поликлиникам и больницам. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В Пскове в нормативное состояние приведена улица Алтаева, на которой расположены отделение Псковской детской городской поликлиники и школа № 22, улица Чудская, где находится наркологический диспансер Псковской области, площадь Ленина (здесь расположен Псковский государственный университет), а также участок улицы Инженерной, которая ведёт к поликлинике № 3.

Переулок Горный отремонтирован в Острове. Этот объект улично-дорожной сети является одним из подъездов к Островской межрайонной больнице.

В деревне Лавры Печорского района в перечень объектов нацпроекта вошла улица Школьная, на которой расположена Лавровская средняя общеобразовательная школа. А в деревне Залесье обновлена улица № 1, на которой находится детский сад «Колосок».

В Псковском районе восстановлен участок дороги Подосье – Заровенье (Камно), который стал подъездом к массиву земельных участков для многодетных семей.

На данных объектах проведён комплекс дорожных работ по замене асфальтобетонного покрытия, бортового камня, ремонту существующих тротуаров, восстановлению зелёной зоны, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.