Профессор Московской консерватории провела мастер-классы для юных музыкантов Псковской области

19:20, 06 декабря 2021, ПАИ

В концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прошли мастер-классы профессора Московской государственной консерватории, заслуженной артистки России Наталии Трулль. Они были организованы в рамках курсов повышения квалификации преподавателей фортепиано, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Курсы проводились в двух форматах – в очном и в онлайн-трансляции. В них приняли участие более 70 педагогов детских музыкальных школ и школ искусств Пскова и области, а также колледжа искусств.

Наталия Трулль провела открытое занятие с учащимся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории Даниилом Тюриным, который в начале декабря стал специальным гостем ежегодного концерта-награждения «Юные дарования Псковщины» и выступил в качестве солиста с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

Также по предложению Наталии Трулль в мастер-классах приняли участие юные псковские пианисты — учащиеся по классу фортепиано детской музыкальной школы и детской школы искусств Пскова, а также студенты колледжа.