Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 60 культурных мероприятий можно будет посетить в Псковской области по «Пушкинской карте» в декабре

Программа «Пушкинская карта» даст возможность посетить в декабре 68 культурных событий в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по культуре.

К проекту подключились федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, которые предлагают для посещения выставки, спектакли, концерты, экскурсии.

В Псковской области можно посетить мероприятия по «Пушкинской карте» в следующих учреждениях культуры: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский театр кукол, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей, Островский военно-исторический музей заповедник.

Уже более 10 тысяч жителей Псковской области стали держателями «Пушкинской карты» в этом году.  Номинал карты в этом году составляет 3000 рублей. Деньги необходимо потратить до конца года только на покупку билетов в театры, музеи, выставочные залы, библиотеки, галереи и филармонии, обналичить их невозможно.

В следующем году сумму, перечисляемую на карту, планируют увеличить до 5000 рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

Псковский театр кукол подготовил для юных зрителей новогоднюю сказку «Семь сказочных ключей»
06 декабря 2021

Профессор Московской консерватории провела мастер-классы для юных музыкантов Псковской области
05 декабря 2021

В Доме офицеров откроется выставка живописи и акварели «Те, кого помню и люблю...»
05 декабря 2021

«Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе
05 декабря 2021

Бессмертная классика, легендарные актёры и разгадка тайн: что посмотреть на досуге
05 декабря 2021

О книге псковских сказок и музее в деревне Платишино рассказал Михаил Ведерников
05 декабря 2021

Прокопьев день наступил сегодня по народному календарю
04 декабря 2021

Книги, идеальные для чтения на иностранном языке: преподаватель ПсковГУ поделилась своими рекомендациями


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...