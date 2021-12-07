Более 60 культурных мероприятий можно будет посетить в Псковской области по «Пушкинской карте» в декабре

12:49, 07 декабря 2021, ПАИ

Программа «Пушкинская карта» даст возможность посетить в декабре 68 культурных событий в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по культуре.

К проекту подключились федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, которые предлагают для посещения выставки, спектакли, концерты, экскурсии.

В Псковской области можно посетить мероприятия по «Пушкинской карте» в следующих учреждениях культуры: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский театр кукол, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей, Островский военно-исторический музей заповедник.

Уже более 10 тысяч жителей Псковской области стали держателями «Пушкинской карты» в этом году. Номинал карты в этом году составляет 3000 рублей. Деньги необходимо потратить до конца года только на покупку билетов в театры, музеи, выставочные залы, библиотеки, галереи и филармонии, обналичить их невозможно.

В следующем году сумму, перечисляемую на карту, планируют увеличить до 5000 рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.