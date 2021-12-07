ФНПР: Профсоюзы Псковской области находятся на передовых позициях

13:16, 07 декабря 2021, ПАИ

Состоялась рабочая встреча секретаря Федерации независимых профсоюзов России, руководителя Департамента организационной работы и развития профсоюзного движения аппарата ФНПР Надежды Ломтевой с председателем СОП Псковский облсовпроф Игорем Ивановым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, на встрече обсуждалась реализация мероприятий, проведённых Федерацией профсоюзов Псковской области совместно с членскими организациями в рамках года организационного и кадрового укрепления.

В 2021 году прошло беспрецедентное по своему масштабу обучение по охране труда, были созданы новые первичные профсоюзные организации, подписано соглашение о взаимодействии с профсоюзами Смоленска, Новгорода, Витебска, Калининграда. В Калининграде и Краснодарском крае состоялись выездные заседания президиума профобъединения. Было организовано заседание ассоциации СЗФО. Укрепилась и система социального партнёрства, с регулярностью проходят заседания областной и муниципальных трёхсторонних комиссий.

В данный момент проводится переговорная и коллективно-договорная кампания.

Надежда Ломтева отметила, что профсоюзы Псковской области сейчас занимают передовые позиции в масштабе России, за ними с интересом наблюдают другие территории и общероссийские профсоюзы. Она заметила, что в текущем году состоялся визит лидера ФНПР Михаила Шмакова в Псковскую область, и добавила, что ряд отраслевых общероссийских профсоюзов высказали пожелание посетить псковские. Проведение Ассоциации СЗФО в мае 2022 года уже подтвердил профсоюз государственных учреждений и общественного обслуживания. Местом проведения выбран Татарстан, где планируется собрать порядка 100 человек.

«В ФНПР также при рассмотрении мест проведения обучающих семинаров и форумов ФНПР будут учитывать ресурсную возможность псковских профсоюзов. Очень продуктивный получился разговор, и дальше будем организационно и кадрово укрепляться!» - заключил Игорь Иванов.