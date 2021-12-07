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Общество

Андрей Козлов: Меры поддержки дадут возможность сельхозпроизводителям закрыть долги

Меры поддержки Минсельхоза дадут возможность сельхозпроизводителям Псковской области закрыть долги. Об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, природопользованию и экологии Псковского областного Собрания Андрей Козлов на заседании круглого стола по развитию агропромышленного комплекса в регионе в медиацентре Псковского агентства информации 7 декабря.

«Нам действительно нужно сейчас сделать какие-то программы, которые действительно ограничат экспорт, либо будет предусмотрена какая-то компенсация части понесенных затрат на производство продукции. Некоторым средним хозяйствам это даст какую-то определенную возможность закрыть прежде всего долги», - считает Андрей Козлов.

По его мнению, повышение цен на зерно по-разному сказывается на людях: «Кому-то от этого хорошо, кому-то — плохо».

«Зерно это фундамент сельского хозяйства и любая себестоимость конечной продукции — молока, мяса. Основная затратная часть для производства такого продукта — это все-таки зерновая группа», - добавил участник круглого стола.

Андрей Козлов также отметил, что меры поддержки для сельхозпроизводителей нужно принимать, но выделенных средств все равно может не хватить. «Бюджет в миллиард  достаточно серьезная сумма. Тем не менее все равно этого мало, и мы надеемся, что в течение года какие-то будут дополнительные программы и все-таки бюджет хотя бы на 30-40% увеличится», - подчеркнул он.

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