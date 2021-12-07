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Общество

Мусатов: В Псковской области нет ни одного района, где плотность кабанов превышает рекомендованные показатели

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по исполнению мероприятий, направленных на противодействие распространению африканской чумы свиней (АЧС), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона попросил доложить о работе, проведенной в части регулирования численности дикого кабана, который является основным источником распространения опасного заболевания. Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов доложил, что численность диких животных в регионе продолжает сокращаться. Сейчас плотность популяции — 0,10 особей на 1 тысячу га при нормативе 0,25. «Сейчас нет ни одного района, где плотность кабанов превышает показатели, рекомендованные Правительством России», — заметил он.

Отдельно губернатор спросил о текущей ситуации на территории одного из охотхозяйств Красногородского района, где численность кабанов ранее серьезно превышала допустимые значения. Виктор Мусатов заметил, что на этой территории добыто 14 кабанов и теперь средняя плотность диких животных составляет 0,22. Кроме того, специалисты комитета проводят работу по внедрению новых методик учета популяции, которые облегчат мониторинг численности диких животных.

Особое внимание губернатор Михаил Ведерников уделил выполнению отдельных пунктов комплексного плана первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС. Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина доложила, что все конкурсные процедуры по приобретению дополнительного оборудования, которое позволит усилить материально-техническую базу ветслужбы, запущены и будут завершены до середины декабря. Серьезная работа проведена специалистами комитета и на местах. С главами каждой из волостей согласованы планы совместной работы, которые четко прописывают механизм взаимодействия с государственной ветеринарной службой.

Ведется работа над подготовкой соглашения по внедрению в регионе автоматизированной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных. Документ будет подписан при участии специалистов Минсельхоза. Это позволит качественно и четко организовать работу по идентификации домашних животных.

Михаил Ведерников еще раз акцентировал внимание, насколько значимо проведение комплексной работы по предотвращению распространения опасного вируса на территории Псковского региона. Он подчеркнул, что реализация сформированного плана входит в число приоритетных направлений, поэтому все мероприятия обязательно должны найти отражение при формировании бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.

Ранее распоряжением губернатора в Псковской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Карантин по АЧС отменен в семи районах Псковской области. Ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней отменены на территории Псковского, Порховского, Дедовичского, Дновского, Островского, Палкинского и Пыталовского районов. Карантинные мероприятия сняты и со свиноводческих хозяйств Островского и Порховского районов.

 

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