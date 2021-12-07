9 лет тюрьмы получил житель Невеля за убийство товарища

15:44, 07 декабря 2021, ПАИ

9 лет колонии особого режима получил житель Невеля за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщается в объединённой пресс-службе судов региона.

В ночь на 28 марта текущего года подсудимый находился в квартире потерпевшего, где они распивали алкоголь. В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшего по щеке, а также нанёс не менее одного удара ногой в грудь. Пострадавший был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу, где скончался в реанимации.

Подсудимый отметил, что 27 марта 2021 года он пришёл в гости к знакомому. Позже он увидел, что из кармана куртки потерпевшего выпал принадлежащий ему iPhone. Поняв, что знакомый похитил его смартфон, он попытался это выяснить, однако потерпевший стал его оскорблять. В ответ на оскорбления подсудимый ударил товарища кулаком в лицо, а затем ногой по животу. После этого потерпевший встал, подсудимый извинился, и они продолжили распивать алкоголь.

Свою вину подсудимый признал частично и отметил, что смерть потерпевшего наступила не от причиненных в результате его действий телесных повреждений, а по причине несвоевременного обращения последнего за медицинской помощью.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с ограничением свободы на 1 год.

По совокупности с приговором Невельского районного суда Псковской области окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.