Россельхозбанк в Псковской области увеличил кредитный портфель АПК более чем в полтора раза

11:53, 08 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области Россельхозбанк увеличил кредитный портфель агропромышленного комплекса на 50%. Об этом заявил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов на заседании по развитию АПК в медиацентре Псковского агентства информации 7 декабря.

«В этом году более 60% выданных аграриям средств пошли на сезонные работы. Общий портфель кредитования вырос более чем на 50%. К примеру, 2020 год мы закрыли с портфелем 2 млрд рублей, а сегодня эта цифра уже выше 3,2 млрд рублей», - отметил Дмитрий Алемасов.

По его словам, Россельхозбанк продолжает работать по льготным ставкам до 5%, что существенно ниже ключевой ставки. При этом, как подчеркнул Алемасов, существуют требования, которые есть у банка к юридическим компаниям. «Мы не можем давать кредиты изначально убыточным компаниям. Мы работаем в связке с государственными гарантийными фондами, которые предоставляют поручительства заёмщикам перед банком, а также самостоятельно кредитуют, позволяя банку учитывать эти средства как собственное участие компании. Такое трехстороннее партнерство минимизирует наши риски и максимально позволяет аграриям получать денежные средства по льготным ставкам», - добавил он.

Дмитрий Алемасов также подчеркнул, что 2021 год действительно был тяжелым для всей страны. «Мы видим это и по тому, как повышается стоимость строительных материалов при реализации инвестиционных проектов, в том числе для наших же аграриев. Увеличиваются цены на корма, удобрения, технику. Мы оцениваем, насколько сильно у нас произошел рост ключевой ставки Центрального банка РФ за этот год. Если на начало года ставка равнялась 4,5%, то сейчас уже 7,5%. Рост на 3% — это очень серьезная разница, и мы видим, как инфляция разгоняется. Пандемия, конечно, тоже внесла свои корректировки и в бизнес-процессы, работу людей, компаний», - сказал он.

Кроме того, Алемасов подчеркнул, что бизнес сейчас переходит в онлайн-формат: Россельхозбанк активно внедряет новые собственные цифровые решения. К примеру, уникальный продукт – экосистема Свое, которая включает три основные онлайн-платформы: Свое Родное, Свое Фермерство и Свое За городом.

Свое Фермерство — площадка, где фермеры наравне с большими крупными компаниями могут находить друг друга, напрямую осуществлять сделки: приобретать технику, в том числе бывшую в употреблении, получать дополнительные скидки, бонусы. Это абсолютно бесплатная платформа для пользователей.

Свое Родное — это маркетплейс, то есть онлайн-площадка, через которую любой человек может заказать товары у фермера.

«В Псковской области много фермеров, делающих удивительно вкусные и полезные продукты. Мы приглашаем всех местных фермеров зарегистрироваться на площадке. Этот цифровой ресурс позволяет производителям видеть фермы и товары как своего региона, так и по всей России», – сказал Дмитрий Алемасов.

Россельхозбанк первый в России создал агрегатор внутреннего туризма – Свое За городом. Фермерские хозяйства здесь могут регистрировать агротуры и напрямую находить туристов.

«Мы видим, как Псковская область популярна среди любителей не только истории и древней архитектуры, но и красивых ландшафтов и настоящих фермерских продуктов. Очень много туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые приезжают полюбоваться регионом, подышать действительно свежим воздухом и попробовать нашу еду, произведенную в Псковской области», - рассказал Дмитрий Алемасов.