Студенты ПсковГУ заняли призовые места в конкурсе «Умник»

19:18, 07 декабря 2021, ПАИ

Торжественное награждение победителей конкурса программы «Умник» состоялось сегодня, 7 декабря, в конференц-зале офиса «Мой бизнес».

В заключительном конкурсном этапе приняли участие четыре полуфиналиста ПсковГУ, каждый из которых представил свою разработку перед членами экспертного жюри. По результатам обсуждений, ротация призовых мест следующая.

Второе место заняла Арина Ларионова с разработкой методики и программы оценки рисков на тепловых энергоустановках.

Третье место досталось Григорию Хришкевичу, который представил разработку проекта, позволяющего восстанавливать древнюю монументальную живопись при помощи цифровых технологий.

Сертификаты участников получили Дмитрий Савченко с разработкой устройства для снижения расхода топлива при начале движения автомобиля и Тимур Миронов с разработкой высокопроизводительной инфраструктуры для биржевой торговли.

Победителем стал студент Великолукской ГСХА Максим Фомичев с проектом разработки виброаэрационного сепаратора-охладителя сыпучих материалов.

«Администрация Псковской области всецело поддерживает мероприятия, которые направлены на стимулирование развития молодой науки, формирования новых инновационных идей, которые могли бы способствовать развитию нашего региона и экономики»,– отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев.– «Отрадно, что, несмотря на пандемию, конкурс состоялся и что в финал вышли молодые талантливые участники».

Также председатель экспертного жюри поблагодарил Фонд содействия инновациям и Инжиниринговый центр Псковской области, а также экспертов, которые оценили работы, представленные на конкурс.

