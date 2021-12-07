Псковская область оказалась в лидерах по числу победителей во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»

20:43, 07 декабря 2021, ПАИ

Подведены итоги XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодёжных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. Псковская область вошла в число лидеров по количеству победителей конкурса: авторами лучших проектов признаны пять представителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В копилке области — специальный приз проекта. Ещё четыре юных жителя региона стали победителями в специальной номинации «Сказки о космосе».

Педагог дополнительного образования Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо представила проект «Seto kuulturi nätal — Неделя культуры сето», направленный на популяризацию национальной культуры коренного малочисленного народа сето. На сегодняшний день, по официальной статистике, в России проживает 214 представителей народа. В рамках проекта предполагается проведение недели культуры сето в Печорском районе, которая будет включать целый ряд мероприятий, таких как экспедиция к носителям культуры и языка народа, проведение концерта, выставки и мастер-классов по традиционным ремёслам сето. Елена стала обладателем специального приза в номинации «Мой родной язык» и была рекомендована к присуждению гранта в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи.

«Неделя культуры сето впервые была проведена в 2019 году, но до настоящего момента носила внутришкольный характер. Проект впервые выйдет за пределы одной школы. Аналогов такого мероприятия нет ни в нашем муниципальном районе, ни в нашем регионе. Уверены, что с поддержкой платформы «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодёжи мы сможем реализовать все свои идеи!» — рассказала Елена Вариксоо.

Самыми юными победителями Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали четыре жителя Псковской области в возрасте до 13 лет, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе»: Ярослав Гусаров (10 лет, сказка «Путешествие к планете Шшш»), Марина Костюшко (11 лет, сказка «3021»), Настя Демина (11 лет, сказка «Космическая дружба») и Аня Солнцева (12 лет, игра «Что я знаю о космосе?»).

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. «Моя страна — моя Россия» — всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или посёлка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона, сообщает пресс-служба всероссийского конкурса.