«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль

20:50, 07 декабря 2021, ПАИ

Как молодёжь может попасть на спектакли, концерты, выставки и экскурсии? Какие мероприятия доступны в декабре по «Пушкинской карте» в Псковской области? Как оформить «Пушкинскую карту»? Об этом – в новом выпуске программы от 7 декабря.