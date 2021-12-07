«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль
Как молодёжь может попасть на спектакли, концерты, выставки и экскурсии? Какие мероприятия доступны в декабре по «Пушкинской карте» в Псковской области? Как оформить «Пушкинскую карту»? Об этом – в новом выпуске программы от 7 декабря.
Как часто вы сталкивались с хамством?
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль
Псковская область оказалась в лидерах по числу победителей во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил ежегодный конкурс самодельных открыток
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил перевод учащихся города Пскова на дистанционное обучение
Омбудсмен Псковской области обсудил защиту прав человека с председателем региональной Общественной палаты