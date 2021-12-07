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«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль

Как молодёжь может попасть на спектакли, концерты, выставки и экскурсии? Какие мероприятия доступны в декабре по «Пушкинской карте» в Псковской области? Как оформить «Пушкинскую карту»? Об этом – в новом выпуске программы от 7 декабря.

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