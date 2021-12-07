В Псковской научной библиотеке прозвучат старинные романсы
11 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт Геннадия Переседова (бас-баритон) и Виктора Иванова (фортепиано) «Ночь светла».
Музыканты представят слушателям программу «Старинные русские романсы и песни». Прозвучат музыкальные произведения первой половины XIX – начала ХХ века, так называемого золотого века в истории этого жанра.
Как рассказал Виктор Иванов, преподаватель Псковского областного коллежа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, руководитель специализации «фортепиано и оркестровые струнные инструменты», эта программа звучала в Пскове неоднократно.
Зрители непременно оценят душевность и проникновенное звучание дуэта Геннадия Переседова и Виктора Иванова.
Программа концерта:
Геннадий Переседов – баритон (ведущий концерта).
Виктор Иванов – фортепиано.
1. Гурилев, «Улетела пташечка».
2. Шишков, «Ночь светла» (сл. Языкова).
3. Опель, «Забыли вы...» (сл. Козлова).
4. Штейнберг, «Гай-да, тройка!» (сл. Штейнберга).
5. Фельдман, «Ямщик, не гони лошадей...» (сл. Риттера).
6. Баторин, «У камина» (сл. Баторина).
7. Алябьев, «Я вижу образ твой...».
8. Шишкин, «Живёт моя отрада...».
9. Гурилев, «Колокольчик» (сл. Макарова).
10. Малашкин, «О, если б мог выразить в звуке...».
11. Гребёнка, «Очи чёрные» (мелодия с напева Ф. И. Шаляпина).
12. «Вдоль по Питерской...» (сл. народные).
Начало концерта в 15 часов на первом этаже Псковской областной универсальной научной библиотеки.
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