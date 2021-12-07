В Псковской научной библиотеке прозвучат старинные романсы

23:13, 07 декабря 2021, ПАИ

11 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт Геннадия Переседова (бас-баритон) и Виктора Иванова (фортепиано) «Ночь светла».

Музыканты представят слушателям программу «Старинные русские романсы и песни». Прозвучат музыкальные произведения первой половины XIX – начала ХХ века, так называемого золотого века в истории этого жанра.

Как рассказал Виктор Иванов, преподаватель Псковского областного коллежа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, руководитель специализации «фортепиано и оркестровые струнные инструменты», эта программа звучала в Пскове неоднократно.

Зрители непременно оценят душевность и проникновенное звучание дуэта Геннадия Переседова и Виктора Иванова.

Программа концерта:

Геннадий Переседов – баритон (ведущий концерта).

Виктор Иванов – фортепиано.

1. Гурилев, «Улетела пташечка».

2. Шишков, «Ночь светла» (сл. Языкова).

3. Опель, «Забыли вы...» (сл. Козлова).

4. Штейнберг, «Гай-да, тройка!» (сл. Штейнберга).

5. Фельдман, «Ямщик, не гони лошадей...» (сл. Риттера).

6. Баторин, «У камина» (сл. Баторина).

7. Алябьев, «Я вижу образ твой...».

8. Шишкин, «Живёт моя отрада...».

9. Гурилев, «Колокольчик» (сл. Макарова).

10. Малашкин, «О, если б мог выразить в звуке...».

11. Гребёнка, «Очи чёрные» (мелодия с напева Ф. И. Шаляпина).

12. «Вдоль по Питерской...» (сл. народные).

Начало концерта в 15 часов на первом этаже Псковской областной универсальной научной библиотеки.

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