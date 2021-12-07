Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Псковской научной библиотеке прозвучат старинные романсы

Концерт Геннадия Переседова (бас-баритон) и Виктора Иванова (фортепиано) «Ночь светла» пройдёт в научной библиотеке Пскова. Фото ПОУНБ

11 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдёт концерт Геннадия Переседова (бас-баритон) и Виктора Иванова (фортепиано) «Ночь светла».

Музыканты представят слушателям программу «Старинные русские романсы и песни». Прозвучат музыкальные произведения первой половины XIX – начала ХХ века, так называемого золотого века в истории этого жанра.

Как рассказал Виктор Иванов, преподаватель Псковского областного коллежа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, руководитель специализации «фортепиано и оркестровые струнные инструменты», эта программа звучала в Пскове неоднократно.

Зрители непременно оценят душевность и проникновенное звучание дуэта Геннадия Переседова и Виктора Иванова.

Программа концерта:

Геннадий Переседов – баритон (ведущий концерта).

Виктор Иванов – фортепиано.

1. Гурилев, «Улетела пташечка».

2. Шишков, «Ночь светла» (сл. Языкова).

3. Опель, «Забыли вы...» (сл. Козлова).

4. Штейнберг, «Гай-да, тройка!» (сл. Штейнберга).

5. Фельдман, «Ямщик, не гони лошадей...» (сл. Риттера).

6. Баторин, «У камина» (сл. Баторина).

7. Алябьев, «Я вижу образ твой...».

8. Шишкин, «Живёт моя отрада...».

9. Гурилев, «Колокольчик» (сл. Макарова).

10. Малашкин, «О, если б мог выразить в звуке...».

11. Гребёнка, «Очи чёрные» (мелодия с напева Ф. И. Шаляпина).

12. «Вдоль по Питерской...» (сл. народные).

Начало концерта в 15 часов на первом этаже Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

В Псковской научной библиотеке прозвучат старинные романсы
07 декабря 2021

18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»
07 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль
07 декабря 2021

«Каверинка» переезжает в Дом губернатора
07 декабря 2021

Псковский театр кукол подготовил для юных зрителей новогоднюю сказку «Семь сказочных ключей»
06 декабря 2021

Профессор Московской консерватории провела мастер-классы для юных музыкантов Псковской области
05 декабря 2021

В Доме офицеров откроется выставка живописи и акварели «Те, кого помню и люблю...»
05 декабря 2021

«Культурные выходные» прошли в Бежаницком районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...