Стали известны даты пересмотра зарплат работников в псковских компаниях

08:27, 08 декабря 2021, ПАИ

По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состоянию на конец-начало декабря 2021 года 33,3% компаний в Псковской области в этом году проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства. Еще около 25% местных компаний пересматривают уровень дохода своих сотрудников 1 раз в год, 16,7% компаний возвращаются к этому вопросу 2 раза в год. А вот у 25% политика пересмотра зарплат не утверждена и пересмотра не проводится вовсе.

Исходя из аналитики, полученной от компаний СЗФО и в том числе из Псковской области, которые предоставили информацию в Банк данных зарплат hh.ru о планах ближайшего пересмотра зарплат видно, что наибольшая часть (20% компаний) собираются обсуждать вопросы изменения зарплаты сотрудников в апреле 2022 года. Еще 13% будут рассматривать зарплатный вопрос по итогам первого квартала 2022, а именно в марте. Кроме того, у работающих жителей Псковской области есть возможность узнать о возможном повышении зарплаты уже в декабре 2021, а также в январе и феврале 2022 года – по 6,7% компаний ставят в планы пересмотр зарплат на эти месяцы.

Касаемо размера пересмотра зарплат: в среднем работодатели СЗФО и в том числе Псковской области пока что планируют пересмотр на 5%. То есть если на данный момент средняя предлагаемая зарплата в регионе достигает 41 644 рубля, то после ближайшего пересмотра она может достигнуть примерно 43 800.