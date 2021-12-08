Пострадавшим от нерабочих дней псковским предпринимателям выплатили более 110 млн рублей

10:22, 08 декабря 2021, ПАИ

Более 110 млн рублей субсидий на нерабочие дни выплатили предпринимателям в Псковской области, сообщили в региональном УФНС России.

По состоянию на 6 декабря 2021 года предприниматели региона подали 2175 заявлений на получение субсидии.

Предприниматели, деятельность которых относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики, могут направить заявления на получение субсидии до 15 декабря.

Напомним, субсидия предоставляется при одновременном выполнении следующих условий:

организации или индивидуальные предприниматели должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля 2021 года или в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля 2021 года;

основной вид экономической деятельности получателя субсидии, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, по состоянию на 10 июля 2021 года относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 №1513;

по состоянию на 1 июля 2021 года получатель субсидии не имеет задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3000 рублей;

организации и индивидуальные предприниматели не находятся в процессе ликвидации, банкротства, в их отношении не принято решение об исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Заявление можно предоставить в инспекцию по месту налогового учёта организации либо в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя через личный кабинет, по ТКС или по почте. Выплата производится в течение трёх рабочих дней.