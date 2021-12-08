Акция в помощь приютам для бездомных животных пройдёт в Великих Луках
В Великих Луках пройдет акция по сбору средств для приютов для бездомных животных. Об этом на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский.
Александр Козловский отметил, что ему в личные сообщения написала великолукская зоозащитница Елена Егорова, которая предложила последовать примеру футболистов санкт-петербургского «Зенита», которые вышли на матч с «Ростовом» в компании приютских щенков и поддержали акцию «Собакам лучше дома!». Этой акцией они обратили внимание общества на проблемы ответственности за домашних животных и ухода за ними.
Елена заверила, что, объединив усилия, можно будет тоже организовать социальную акцию и повлиять на ситуацию.
Депутат поблагодарил зоозащитницу за неравнодушие и инициативность и отметил, что в ближайшее время в Великих Луках запустят акцию по привлечению внимания к проблемам ответственного отношения к животным.
«Будет объявлен сбор средств в поддержку великолукских приютов для бездомных животных», - отметил Козловский, призвав всех неравнодушных присоединиться к сбору средств или приютить бездомных животных.
О подробностях акции будет сообщено дополнительно.
Как часто вы сталкивались с хамством?
«Знак качества» присвоят Псковской федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма
Петербургский El Copitas, совладельцем которого является пскович, вошёл в десятку лучших баров мира