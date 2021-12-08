«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Как отдать свой голос за претендентов на «Народное признание»

19:58, 08 декабря 2021, ПАИ

Где и как проголосовать за номинанта на премию «Народное признание – 2021»? Как узнать, засчитан ли голос? Есть ли какие-то ограничения при голосовании? Подробная инструкция – в новом выпуске от 8 декабря.