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Псковская организация «Социальная станция» участвует в проекте «Продюсерский центр СО НКО»

Псковская региональная общественная организация «Социальная станция», участник проекта «Продюсерский центр СО НКО», подготовила все необходимое для получения сертификата, чтобы затем стать обладателем знака качества.

Социальная станция предоставляет псковичам соцуслуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. В частности, предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Социальная станция заключила государственный контракт с комитетом по социальной защите Псковской области, также организация сотрудничает с благотворительным фондом «Старость в радость» по благотворительной программе «Право на сострадание».

Второй год подряд проводится благотворительный сбор продуктовой помощи к Новому году. Благодаря акциям появились постоянные партнёры, которые помогают и продуктами, и делом. Члены организации проводят сбор вещей для нуждающихся, регулярно запускают сбор средств на покупку дров для своих подопечных.

«Мы очень благодарны, что выдалась такая возможность поучаствовать в этом проекте. Это помогло многое пересмотреть, мы вдохновились на новые идеи и проекты. Усовершенствовали, то, что у нас «вроде, как и было», но теперь стало гораздо лучше. Конечно, тяжело многое привести в порядок, когда организация работает уже не первый год, или вообще переделать. Лучше всего начинать с нуля — убирать всё старое и расставлять всё по полочкам. Перешли с партнёрами от слов к подписанию договоров о сотрудничестве. Исправили и довели до ума всю документацию. А самое главное сделали отличный сайт и нашли надёжного поставщика», - прокомментировали члены Социальной станции своё участие в проекте.

Контакты ПРОО «Социальная станция»:

ВК: vk.com/soc_stanciya_pytalovo

Сайт: socstation.ru

ПРОО «Социальная станция»  является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда Президентских грантов. До того, как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

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