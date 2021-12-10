Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.
Спикер рассказал о ходе дорожных работ в районах, итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, а также о развитии авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения в регионе.
Для вас мы узнали:
- в Дновском районе отремонтируют мост через реку Люта;
- дорогу Дно – Костыжицы отремонтируют по нацпроекту до 2024 года;
- 15 млрд рублей требуется на обновление псковского автобусного парка;
- более 100 тысяч пассажиров принял псковский аэропорт в этом году;
- строительство Северного обхода Пскова планируется завершить к 2024 году.
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