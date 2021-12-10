Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства обсудили в медиацентре ПАИ

14:51, 10 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.

Спикер рассказал о ходе дорожных работ в районах, итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, а также о развитии авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения в регионе.

Для вас мы узнали:

в Дновском районе отремонтируют мост через реку Люта; дорогу Дно – Костыжицы отремонтируют по нацпроекту до 2024 года; 15 млрд рублей требуется на обновление псковского автобусного парка; более 100 тысяч пассажиров принял псковский аэропорт в этом году; строительство Северного обхода Пскова планируется завершить к 2024 году.

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