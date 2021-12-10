До 20 лет тюрьмы грозит жителю Псковского района за сбыт наркотиков

17:51, 10 декабря 2021, ПАИ

Прокуратурой Псковской области направлено в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, сообщается в Instagram-аккаунте областной прокуратуры.

С мая по июнь 2021 года обвиняемый вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств бесконтактным способом с использованием интернет-магазина. Он перевозил партии наркотиков, а также размещал их в тайниках-закладках.

За незаконный сбыт с использованием сети Интернет организованной группой и 13 покушений на аналогичные преступления ему предъявили обвинение. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.