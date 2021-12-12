Игорь Иванов: Псковичи своим трудом и достижениями вносят огромный вклад в развитие страны

11:01, 12 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов отметил, что в основном законе страны закреплены самые главные свободы и обязанности граждан, определены правила и нормы, на основе которых создаются все законы в РФ.

«Россия – страна с многовековой историей, объединяющая в себе разные культуры и народы. И Псковская область – это одна из частей большой и сильной страны. Наша область стоит на западной границе страны. Россия начинается здесь! Псковичи своим трудом, достижениями в различных отраслях, развитием масштабных проектов в туризме, спорте вносят огромный вклад в развитие страны. Главным законом страны нам гарантировано здравоохранение, образование и основные свободы, реализация которых зависит от вклада и гражданской активности каждого», - подчеркнул Игорь Иванов.

По его словам, профсоюзы – часть одного из основных общественных институтов страны, позволяющего реализовать права граждан на достойный труд и его оплату, напрямую влияющий на развитие страны и благосостояние граждан. Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов заметил, что профсоюзы, как институт гражданского общества, внесли значимый вклад в анализ, разработку и принятие главного законы нашего государства. «В Конституции Российской Федерации есть частичка, вложенная каждым членом профсоюза, каждым из нас», - добавил он.

Игорь Иванов пожелал жителям региона мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.