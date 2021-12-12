Кинолог посоветовал, как подготовиться к появлению собаки в доме

23:43, 12 декабря 2021, ПАИ

Приобретение собаки для любого станет волнительным событием, поэтому к нему стоит подойти со всей ответственностью и как не переоценивать, так и не недооценивать сложности совместной жизни с питомцем, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он предупредил, что перед тем, как завести собаку, будущему владельцу следует оценить свои возможности и понять, готов ли он выделять несколько часов на прогулки с питомцем. Кроме того, нужно быть уверенным в наличии временных и финансовых ресурсов на животное и в том, что жилищные условия позволяют держать питомца конкретной породы в доме.

Кроме того, необходимо будет заниматься воспитанием собаки, а также убедиться, что все в доме согласны с появлением питомца.

Ещё одним немаловажным фактором, который нужно учесть перед приобретением собаки, он назвал возможную аллергию. Прежде чем заводить собаку, необходимо убедиться, что её нет, а если есть, то проверить, что именно может её вызывать: шерсть, капли слюны, частицы кожи, секреты потовых и сальных желез, другие физиологические выделения.

Если аллергия всё-таки есть, можно проконсультироваться с врачом, который сможет подсказать собаку определённой породы, которая не будет аллергенной.

Наконец, нужно определиться с породой, отметил Голубев, и понять, для чего именно нужна собака: для совместных прогулок, охраны дома или занятий спортом, для выставочной деятельности или охоты.