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Общество

Елена Полонская поблагодарила псковичей за предложения в городской плановый бюджет до 2024 года

Все предложения псковичей будут систематизированы и учтены. Фото Instagram

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила псковичей за предложения, внесённые в бюджет на плановый период 2022, 2023 и 2024 годов.

«Наиболее активными оказались пользователи соцсети «ВКонтакте». На стену моей страницы и в личные сообщения за два дня (субботу-воскресенье) поступило более 400 предложений от граждан Пскова. Обращения поступают до сих пор, каждое находится у нас на контроле», – сообщила Елена Полонская в своём Instagram.

Теперь глава города совместно с сотрудниками городской Думы обрабатывает и анализирует предложения.

По словам Елены Полонской, лидируют предложения, связанные с установкой детских игровых площадок. При этом псковичей волнует не только установка площадок на частных дворовых территориях в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но и установка и замена игровых комплексов на территориях, которые обслуживает муниципальное образование «Город Псков».

На втором месте среди предложений ремонт дворовых территорий (три года назад эта проблема для псковичей была главной). Самое большое количество предложений и просьб – от жителей Запсковья и Любятово.

Также псковичи жалуются на холод в квартирах.

«Для меня как для главы города это сигнал о том, что управляющие компании подготовились к отопительному сезону некачественно; на обращения псковичей реагируют несвоевременно. При этом отмечу, что в данной ситуации нет претензий к теплосетям: норма подачи тепла во все дома одинаковая», – прокомментировала Елена Полонская.

Большое количество обращений связано с Домом детского творчества. Предложение провести в здании капитальный ремонт Елена Полонская поддержала, так как в учреждении в коллективах занимаются тысячи детей.

«Отмечу, не все обращения горожан связаны с городским бюджетом. Много проблем, которые придётся решать в ручном режиме. За каждым таким обращением мы уже закрепили ответственное лицо (сотрудников городской Думы). К примеру, поступают вопросы о получении жилья семьями с детьми-инвалидами. Для нас важно не упустить значимые для города вопросы», – подытожила глава города.

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