Грантовый конкурс молодежных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове
Администрация города Пскова объявляет прием заявок на участие в конкурсном отборе «Есть идея» на предоставление грантов на реализацию социально значимых молодежных проектов на территории города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Цель конкурса – вовлечение псковской молодежи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.
Конкурс проводится по трем направлениям: патриотизм, добровольчество и урбанистика.
Гранты предоставляются в форме субсидий из бюджета города Пскова на организацию мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодых людей.
Максимальный размер субсидии – 100 тысяч рублей, всего будет разыграно три гранта.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
Заявки принимаются с 13 по 20 декабря 2021 года. Подать заявку можно на сайте https://myrosmol.ru, а также по адресу: г. Псков, улица Максима Горького, 15, pgmc-pskov@mail.ru, тел. 56-44-44.
Итоги будут подведены не позднее 28 декабря 2021 года.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.
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