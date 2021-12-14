Как легально остеклить балкон, рассказали псковичам

10:13, 14 декабря 2021, ПАИ

Как легализовать балконы и лоджии при их остеклении и перепланировке в Псковской области, выяснил «АиФ-Псков».

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что с 1 марта 2022 года всем, кто без официального разрешения застеклил свой балкон или же произвел на нем перепланировку, грозят штрафы. Сообщалось, что размер штрафа в соответствии с приказом Минстроя РФ будет составлять 5 000 рублей. При этом в ведомстве заявили, что ничего нового для физических лиц данный приказ не несет. Главное требование уже сформулировано в действующих с 2006 года правилах. Отличие же нового документа лишь в том, что требования будут предъявляться и к юрлицам.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ есть часть 2-я статьи 7.21 — «Самовольное переустройство и (или) перепланировка помещения в жилом доме». Для рядовых граждан штраф по ней составит от 2 000 до 2 500 рублей. Как правило, что можно делать с балконами, а что нельзя, прописано в муниципальных актах.

В Псковской области на уровне региона такого документа нет, уточнил член Общественного совета при комитете по строительству и ЖКХ Псковской области Алексей Кириллов. Однако в Пскове действуют Правила благоустройства, в которых указано, что «запрещается остеклять балконы и лоджии без разработки и согласования соответствующей проектной документации, обеспечивающей нормативные требования и архитектурное решение фасадов зданий».

Кроме того, запрещается остеклять балконы жилых домов в центральной исторической части города, а также если лоджии и балконы являются путями эвакуации или в застекленном виде становятся причиной недостаточного освещения помещения, к которому примыкают. Этими же правилами запрещено балконы «захламлять», то есть хранить на них ненужный мусор, тяжелые и громоздкие вещи.

Следит за соблюдением этих правил Контрольное управление администрации Пскова.

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