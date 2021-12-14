Три псковских мастера-ремесленника представят регион на выставке-ярмарке в Москве

21:02, 14 декабря 2021, ПАИ

Псковские мастера будут участвовать в крупнейшей в стране выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2021». Мероприятие пройдёт в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с 15 по 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Регион на выставке представят Галина Драчева (художественная керамика), Иван Черепинский (резьба по дереву), Татьяна Васильева (лоскутное шитье) и Тамара Васильева (фьюзинг).

Всего в ярмарке примут участие более тысячи ремесленников и центров народного искусства из 72 регионов страны.

Центральная экспозиция представит высокохудожественные изделия народных художественных промыслов, творчески развивающих многовековые традиции народного искусства.