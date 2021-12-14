Три псковских мастера-ремесленника представят регион на выставке-ярмарке в Москве
Псковские мастера будут участвовать в крупнейшей в стране выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2021». Мероприятие пройдёт в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», с 15 по 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
Регион на выставке представят Галина Драчева (художественная керамика), Иван Черепинский (резьба по дереву), Татьяна Васильева (лоскутное шитье) и Тамара Васильева (фьюзинг).
Всего в ярмарке примут участие более тысячи ремесленников и центров народного искусства из 72 регионов страны.
Центральная экспозиция представит высокохудожественные изделия народных художественных промыслов, творчески развивающих многовековые традиции народного искусства.
Планируете новогодний корпоратив?
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ПсковГУ с юбилейной датой со дня образования
Увеличится ли рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области к концу года – мнение Роспотребнадзора