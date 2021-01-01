Вернуться на главную страницу Фото 1 из 38 Фоторепортаж: Пожарно-тактические учения прошли в общежитии ПсковГУ

Фото: Андрей Кокшаров



Пожарно-тактическое учение провели 15 декабря в общежитии Псковского государственного университета. Учения проводились с целью отработки действий подразделений местных пожарно-спасательных гарнизонов по тушению пожара на объекте с массовым пребыванием людей, выяснения степени готовности руководства и работников объекта к действиям при возникновении пожара в здании и отработки взаимодействия со службами жизнеобеспечения. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений условный пожар был ликвидирован. В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с администрацией и дежурным персоналом общежития по эвакуации и спасению находящихся в здании людей. О том, как это было, - в нашем фоторепортаже.