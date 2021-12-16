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На Север за снежной сказкой: россияне едут встречать Новый год в Архангельск, Карелию и Мурманск

Самыми популярными новогодними направлениями на платформе «Свое За городом» стали туры в Архангельскую область, сразу за ними следуют экскурсии в Карелию, замыкают тройку поездки в Мурманскую область. Об этом свидетельствует анализ забронированных россиянами агротуров на период новогодних каникул, проведенный Россельхозбанком.

1 место — Архангельская область

Поморье славится северным гостеприимством и народными промыслами. А доступная даже для праздничных туров стоимость лишь повышает интерес к региону у путешественников. Так, самый популярный на платформе новогодний тур «Встреча Нового года в Архангельске» на одного обойдется в 22 тыс. рублей (билеты до Архангельска не входят в стоимость). За 3 дня и 2 ночи гости познакомятся с укладом русской северной деревни, народными промыслами Поморья и посетят Северодвинск. Второй по популярности тур – «Тайны новогодних пещер» – стоит 29 тыс. рублей на человека, также без учета билетов. Кроме посещения музеев и Архангельска он включает поездку в пещеры Березниковского карстового массива.

2 место — Карелия

Дружелюбные хаски, уютные вечера у камина в доме, окруженном заснеженным лесом, ледяные озера – такой представляется новогодняя Карелия. И она из года в год не разочаровывает путешественников. Тур «Зимний парк Рускеала и питомник хаски» длительностью 2 дня и 1 ночь приглашает гостей в город Сортавала к водопадам Ахинкоски и в горный парк «Рускеала», путешествие «Веселое Рождество в Карелии» на 4 дня и 3 ночи предполагает встречу с карельским Дедом Морозом Талви Укко в его резиденции, этническую программу и поездку на форелевую ферму.

3 место — Мурманская область

Увидеть северное сияние, покататься на санях, запряженных хаски, и отведать местных деликатесов приглашают организаторы тура «Энергия галактики — северное сияние». За 5 дней и 4 ночи гости посетят Мурманск и Териберку, познакомятся с бытом и жизнью народа саамов и понаблюдают через прозрачный купол-иглу северное сияние.

«Путешествовать по России стало модно и интересно. Это очень радует, ведь Россельхозбанк всегда очень активно участвовал в развитии и популяризации агротуризма и вообще поездок по стране. Жители городов хотят максимально насладиться зимними забавами в период праздников, так что закономерно, что мы наблюдаем интерес именно к северным регионам. Раньше зимой массово выбирали горнолыжные туры или заграничный пляжный отдых, а сейчас растет интерес в целом к получению внегородского опыта и знакомству с народными традициями и промыслами. Надеемся, что выбор таких туров станет шире, для их размещения и доведения до конечного потребителя мы и разработали площадку «Свое За городом», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Свое За городом» – это онлайн-маркетплейс с широким выбором авторских экскурсий на фермерские хозяйства России. Всем желающим доступны как короткие экскурсии на ближайшие фермы, так и многодневные экспедиции по регионам страны.

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