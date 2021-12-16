На припаркованные автомобили на Советской в Пскове рухнула глыба льда

11:12, 16 декабря 2021, ПАИ

На несколько автомобилей, припаркованных у жилого дома № 55 на улице Советской в Пскове, с крыши рухнула глыба льда. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Среди пострадавших авто есть и его машина. Автомобиль в таком состоянии был обнаружен утром 16 декабря.