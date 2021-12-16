Прокуратура займется не справившимися с последствиями непогоды управляющими организациями Пскова

11:29, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове прокуратура и администрация региона займутся управляющими организациями, которые не справились с последствиями непогоды. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на итоговом координационном совещании с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти города Пскова по обсуждению вопросов жизнедеятельности города, носящих общегородской характер, 16 декабря.

Как передает с совещания корреспондент Псковского агентства информации, по словам Бориса Елкина, к управляющим организациям есть много вопросов по поводу качества их работы. В частности, по уборке снега в городе, как подчеркнул градоначальник, «есть положительные сдвиги и негативные моменты».

«Самые проблемные точки — межквартирные подъезды. Доходит до того, что после предписаний люди [управляющие компании. — Ред.] ничего не делают. Будем предпринимать меры и привлекать надзорные органы. Губернатор тоже не хочет слышать негатив [жалобы в социальных сетях от жителей. — Ред.]. Все расслабились, забыли, что нужна техника в аренду, если собственной нет», - сказал Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что администрация Пскова понимает, что в городе выпало тогда обильное количество осадков, но при этом, как заметил Елкин, «был промежуток времени, чтобы решить проблему».

«Сейчас есть передышка, дожди и +4 градуса, сейчас нужно особое внимание уделить тротуарам, надо вычистить их до асфальта. На следующей неделе снова морозы и все это замерзнет. Межквартирные проезды вычистить нужно максимально», - заключил Борис Елкин.