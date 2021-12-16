Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
16 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева.
Спикер расскажет, сколько ёлок поступает в Псковскую область в преддверии Нового года, поступают ли в регион импортные мандарины, какие продукты можно перевозить через границу, а также напомнит о правилах путешествия с питомцами.
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16 декабря 2021
Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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