Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:09, 16 декабря 2021, ПАИ

16 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева.

Спикер расскажет, сколько ёлок поступает в Псковскую область в преддверии Нового года, поступают ли в регион импортные мандарины, какие продукты можно перевозить через границу, а также напомнит о правилах путешествия с питомцами.