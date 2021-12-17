Центр «Мой бизнес»: «Народное признание» – важное деловое событие для Пскова

09:39, 17 декабря 2021, ПАИ

Псковский Центр «Мой бизнес» в этом году впервые принимает участие в премии «Народное признание» в качестве партнера.

«Премия «Народное признание» – важное деловое событие для Пскова, которое собирает все больше и больше участников, что позволяет расширить границы данного мероприятия», - отметила директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

По словам Анастасии Ивановой, партнерство Центра «Мой бизнес» с Псковским агентством информации продуктивное и надежное. «Мы взаимодействуем на постоянной основе в рамках освещения и популяризации деятельности Центра «Мой бизнес». Участие в премии мы рассматриваем как один из способов заявить о себе с целью большего вовлечения предпринимателей», - сказала она.

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. Голосование проходит в два этапа, сначала псковичи выберут тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей.

В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Бизнесмен года».

«Новая номинация «Бизнесмен года» дает возможность всем желающим предпринимателям участвовать в этой премии и мы поддержим номинантов своим голосованием, а победитель этой номинации получит подарок от Центра «Мой бизнес», - отметила Анастасия Иванова.

Подробнее о премии можно узнать здесь>>>.

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