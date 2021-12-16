Страховая компания решила выпустить полисы для Дедов Морозов и Снегурочек

17:46, 16 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Нового года группа страховых компаний «Югория» выпустила на рынок новый продукт — «Защита Деда Мороза». Дедам Морозам и Снегурочкам предлагают застраховаться от несчастного случая. Об этом сегодня сообщает Агентство страховых новостей.

Стоимость полиса – 990 рублей, страховые выплаты – 100 тысяч рублей. Полис действует в период с 20 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г.

При этом «волшебные персонажи» должны быть в меру трезвы. Если максимальная концентрация алкоголя в крови Деда Мороза или Снегурочки превысит 2,5 промилле, на выплату «сказочные герои» рассчитывать не смогут.



Самой распространенной причиной обращения за медицинской помощью в период новогодних праздников являются переломы рук — 32% от страховых случаев, утверждают страховщики. Также в период зимних каникул достаточно часто фиксируются случаи травм головы — 18% от общего количества страховых случаев.