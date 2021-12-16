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Встреча на «Седьмом небе». Гараж, бардачок, морозилка и другие места, где можно спрятать подарок

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу мест, где можно спрятать новогодний подарок. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. Подарок жене лучше всего прятать в её же сумочке. Она свои-то вещи там не может найти…

2. У бабушки. Если дети спросят, она не вспомнит, где они лежат.

3. У любовницы.

4. В морозилке, прямо за курицей для оливье.

5. В коробке с надписью «Овощи».

6. В гараже.

7. В магазине.

8. В шкафу с носками. Пока второй ищет, подарок не заметит.

9. В бардачке автомобиля.

10. На работе. Главное, чтобы начальник не принял за свой.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!

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