Встреча на «Седьмом небе». Гараж, бардачок, морозилка и другие места, где можно спрятать подарок
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели предложили массу мест, где можно спрятать новогодний подарок. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Подарок жене лучше всего прятать в её же сумочке. Она свои-то вещи там не может найти…
2. У бабушки. Если дети спросят, она не вспомнит, где они лежат.
3. У любовницы.
4. В морозилке, прямо за курицей для оливье.
5. В коробке с надписью «Овощи».
6. В гараже.
7. В магазине.
8. В шкафу с носками. Пока второй ищет, подарок не заметит.
9. В бардачке автомобиля.
10. На работе. Главное, чтобы начальник не принял за свой.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Встреча на «Седьмом небе». Гараж, бардачок, морозилка и другие места, где можно спрятать подарок
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