Солнечное и лунное затмения смогут увидеть россияне в 2022 году

09:55, 17 декабря 2021, ПАИ

В России в 2022 году можно будет наблюдать два затмения – солнечное и лунное, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Иркутского регионального астрономического общества Павла Никифорова.

25 октября будет частное солнечное затмение. Его смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени. Солнечный диск будет закрыт на 86%. 8 ноября произойдёт полное лунное затмение. Луна в это время будет покрывать планету Уран.

«Если поедем за город и применим большое увеличение, мы сможем увидеть диск Урана и проследить, как он скрывается за лунным диском, причем в фазе затмения», - рассказал Никифоров.

В следующем году произойдут ещё два затмения – частное солнечное 30 апреля и полное лунное 16 мая. Но солнечное затмение смогут увидеть в Южной Америке и Антарктиде, а лунное – в Южной Америке.