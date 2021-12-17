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Происшествия

Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Новосокольническом районе

Фото: газета "Новосокольнический край"

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Авария произошла 17 декабря на федеральной автодороге «Балтия» около поворота на деревню Паколово.

  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"
  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"
  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"
  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"
  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"
  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"
  • Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: газета "Новосокольнический край"

По предварительной информации, произошло столкновение трёх автомобилей, двух ВАЗ-2115 и Audi, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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