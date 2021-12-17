Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Новосокольническом районе
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 17 декабря на федеральной автодороге «Балтия» около поворота на деревню Паколово.
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
По предварительной информации, произошло столкновение трёх автомобилей, двух ВАЗ-2115 и Audi, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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