Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Новосокольническом районе

10:48, 17 декабря 2021, ПАИ

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 17 декабря на федеральной автодороге «Балтия» около поворота на деревню Паколово.



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"













По предварительной информации, произошло столкновение трёх автомобилей, двух ВАЗ-2115 и Audi, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.