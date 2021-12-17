Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

У студентов есть способности, таланты и компетенции для создания продуктов, нужных обществу - проректор ПсковГУ о технологическом предпринимательстве

Технологическое предпринимательство сегодня является важнейшим и ключевым элементом современной экономики России. Участие молодежи в развитии бизнес-инноваций в этом смысле особенно важно: многие эксперты говорят о том, что российские вузы должны более активно включаться и в рамках взаимодействия с промышленностью выявлять задачи-вызовы, которые смогут улучшить ситуацию в сфере технологических стартапов и определят возможность перехода от 1000 стартапов в год к 100 000 бизнес-проектов, создаваемых в стране.

Проректор по цифровому развитию Псковского государственного университета Сергей Куклев рассказал, в чем важность технологического предпринимательства для студентов.

«Важность технологического предпринимательства связана с тем, что ребята обладают способностями, талантами и компетенциями для того, чтобы создавать продукты, нужные обществу. Но, прежде всего, студент должен понимать, кому этот продукт потом предложить, где найти на него средства для запуска, будет ли он востребован, - отметил Сергей Куклев. - Также необходимо понимать экономику процесса производства продукта его дальнейшего продвижения. Смысл технологического предпринимательства в том, чтобы вокруг своего продукта студент мог как минимум создать команду и понимал бы, какие компетенции нужно подключить, чтобы его продукт как можно быстрее увидел свет и достиг стадии коммерциализации. Нужно это потому, что сегодня просто разработки в «вакууме», которые лежат где-то в патентных бюро, малоинтересны и малополезны с точки зрения развития страны».

До Нового года в 16 регионах страны студентов обучат азам технологического предпринимательства. На площадках ведущих университетов России пройдут роуд-шоу, где студентам расскажут о теории и практике ведения бизнеса с научной составляющей.

За один день участники узнают, как устроено технологическое предпринимательство, что нужно сделать, чтобы превратить диплом в бизнес-проект, и как адаптировать идею под реалии отечественной экономики.

До конца декабря мастер-классы пройдут в Томске, Новосибирске, Белгороде, Тюмени, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Омске, Иркутске, Краснодаре и Москве.

Наставниками участников проекта станут ведущие эксперты технологического рынка России.

Обучение технологическому предпринимательству проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям».

Проектный комитет по национальному проекту «Наука и университеты» одобрил федеральный проект по стратегическим инициативам Правительства России в сфере образования и науки — «Платформа университетского технологического предпринимательства». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он направлен на поддержку студенческих стартапов и раскрытие предпринимательского потенциала молодежи.

В рамках федерального проекта до 2024 года планируется создать в вузах 15 пилотных университетских стартап-студий, провести 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов.

Министерство науки и высшего образования РФ работает над расширением возможностей внедрения в промышленности инновационных проектов студентов и выпускников университетов. Поддержка прикладных исследований и технологического предпринимательства, а также формирование механизмов кооперации науки, образования и реального сектора экономики является одним из приоритетных направлений в работе министерства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Россия – общий дом: что готовят на Новый год удмурты
17 декабря 2021

Псковских кукольников увидела вся Россия
17 декабря 2021

Реаниматолог псковского COVID-центра прокомментировал законопроект о QR-кодах
17 декабря 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой законодательным инициативам Росреестра
17 декабря 2021

Работу Россельхознадзора в преддверии Нового года обсудили в медиацентре ПАИ
17 декабря 2021

Карантин по АЧС ввели в Пскове и Опочецком районе
17 декабря 2021

Более 694 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 декабря 2021

Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...