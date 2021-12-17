У студентов есть способности, таланты и компетенции для создания продуктов, нужных обществу - проректор ПсковГУ о технологическом предпринимательстве

11:49, 17 декабря 2021, ПАИ

Технологическое предпринимательство сегодня является важнейшим и ключевым элементом современной экономики России. Участие молодежи в развитии бизнес-инноваций в этом смысле особенно важно: многие эксперты говорят о том, что российские вузы должны более активно включаться и в рамках взаимодействия с промышленностью выявлять задачи-вызовы, которые смогут улучшить ситуацию в сфере технологических стартапов и определят возможность перехода от 1000 стартапов в год к 100 000 бизнес-проектов, создаваемых в стране.

Проректор по цифровому развитию Псковского государственного университета Сергей Куклев рассказал, в чем важность технологического предпринимательства для студентов.

«Важность технологического предпринимательства связана с тем, что ребята обладают способностями, талантами и компетенциями для того, чтобы создавать продукты, нужные обществу. Но, прежде всего, студент должен понимать, кому этот продукт потом предложить, где найти на него средства для запуска, будет ли он востребован, - отметил Сергей Куклев. - Также необходимо понимать экономику процесса производства продукта его дальнейшего продвижения. Смысл технологического предпринимательства в том, чтобы вокруг своего продукта студент мог как минимум создать команду и понимал бы, какие компетенции нужно подключить, чтобы его продукт как можно быстрее увидел свет и достиг стадии коммерциализации. Нужно это потому, что сегодня просто разработки в «вакууме», которые лежат где-то в патентных бюро, малоинтересны и малополезны с точки зрения развития страны».

До Нового года в 16 регионах страны студентов обучат азам технологического предпринимательства. На площадках ведущих университетов России пройдут роуд-шоу, где студентам расскажут о теории и практике ведения бизнеса с научной составляющей.

За один день участники узнают, как устроено технологическое предпринимательство, что нужно сделать, чтобы превратить диплом в бизнес-проект, и как адаптировать идею под реалии отечественной экономики.

До конца декабря мастер-классы пройдут в Томске, Новосибирске, Белгороде, Тюмени, Санкт-Петербурге, Саратове, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Омске, Иркутске, Краснодаре и Москве.

Наставниками участников проекта станут ведущие эксперты технологического рынка России.

Обучение технологическому предпринимательству проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям».

Проектный комитет по национальному проекту «Наука и университеты» одобрил федеральный проект по стратегическим инициативам Правительства России в сфере образования и науки — «Платформа университетского технологического предпринимательства». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он направлен на поддержку студенческих стартапов и раскрытие предпринимательского потенциала молодежи.

В рамках федерального проекта до 2024 года планируется создать в вузах 15 пилотных университетских стартап-студий, провести 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов.

Министерство науки и высшего образования РФ работает над расширением возможностей внедрения в промышленности инновационных проектов студентов и выпускников университетов. Поддержка прикладных исследований и технологического предпринимательства, а также формирование механизмов кооперации науки, образования и реального сектора экономики является одним из приоритетных направлений в работе министерства.