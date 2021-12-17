Смартфоны за минуты: как Tele2 стирает границы между цифрой и офлайном

15:23, 17 декабря 2021, ПАИ

Как пандемия перевернула физический и цифровой мир? Написал бы Пушкин «Евгения Онегина», если бы в имение Михайловское провели интернет? Если время – деньги, то на что можно обменять минуты? Когда псковичи увидят 5G? На эти и другие вопросы ответил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

– Декабрь, время подводить итоги. Вы бы для Tele2 какие события отметили в уходящем 2021 году?

– В нашей работе главными событиями становятся запуск новых базовых станций, уникальных услуг и опций, которые упрощают людям жизнь и позволяют успевать больше и оставаться на связи. Но фон у всех нас общий – QR-коды, удаленка, вакцинация. Все это сильно влияет на наших клиентов и, конечно, на нашу работу.

– В условиях пандемии связь укрепила статус базовой потребности. Для телекома это же хорошо?

– Да, конечно. Роль связи и мобильного интернета только выросла. Просто мир физический и цифровой тесно связаны. Что происходит в одном, неизбежно влияет на другой.

Например, люди стали меньше ходить по торговым центрам. Снизился поток в наши салоны. Поэтому мы стали развивать цифровые точки продаж. SIM-карту можно теперь купить даже на OZON. Роль онлайн-каналов выросла.

Tele2 в этом году первой среди операторов предложила возможность зарегистрировать SIM-карту самостоятельно с помощью приложения «Госключ». С его же помощью можно перейти в Tele2 с сохранением собственного номера. Подключиться к оператору можно дома. Изменилось также поведение пользователей в сети.

– Наверно, псковичи стали больше сидеть в интернете?

– Интернет-трафик в 4G-сети Tele2 в Псковской области показывает рост. Люди за время локдаунов и удаленок распробовали удобство цифровых сервисов. Ходят за товарами в онлайн-магазины. При этом к мобильному интернету чаще стали подключаться в квартире или загородном доме, а не в офисе.

– Ваши сети выдержали такой рост?

– Да, конечно. Мы не стоим на месте: строим новые базовые станции, обновляем оборудование на действующих вышках. Только за 10 месяцев текущего года наши технические специалисты почти на четверть увеличили число сайтов с поддержкой 4G. Новые базовые станции появились в Великих Луках, Порхове, Пыталове и Пустошке, в деревнях Крутовраг и Гречухино, а также в самом Пскове.

Расширили емкости сети и покрытия в районах Пскова, а также в городах Остров, Гдов, Струги Красные. Кроме того, качество связи изменилось в поселках городского типа Красногорск, Дно, Дедовичи, в деревнях Бежаницкого и Пустошкинского районов.

– Порой интернет в смартфоне хочется выключить: соцсети, игры – все сильно отвлекает от дел. Кажется, Александр Пушкин в Михайловском ничего бы не написал, будь у него смартфон и мобильный интернет.

– Люди из деревень без мобильной связи с вами бы не согласились. Замечу, к слову, что жители Пушкинских Гор сегодня имеют качественный доступ к 4G-интернету. Не хуже, чем в столице. И это преимущество, а не беда.

Мобильный интернет – это не только развлечения. Наши аналитики big data смотрели на активность абонентов Tele2 на образовательных интернет-ресурсах. В нашем регионе самым востребованным сервисом стал сайт образовательного онлайн-сообщества «Знания», где школьники могут получить помощь в учебе и ответы на вопросы, а родители — помочь своим детям с выполнением домашних заданий. На втором месте оказался GetCource — платформа для запуска собственных онлайн-курсов. Тройку лидеров замыкает Geekbrains, предлагающий освоить различные профессии в сфере IT.

Псковичи активно в сети общаются, учатся, ведут бизнес, пользуются финансовыми и госуслугами. Уверен, Александр Сергеевич даже в реалиях цифрового мира оставил бы нам литературные шедевры.

– Раз мы заговорили об образовании и культуре, то скажите, зачем Tele2 дает скидки псковичам на посещение псковского драмтеатра. Это ведь не ваш профиль.

– Действительно, весь этот год клиенты Tele2 пользовались преимуществом при посещении постановок драмтеатра. Скидки действуют в рамках программы «Больше». В ней мы предлагаем бонусы от наших партнеров в различных сферах жизни. При заказе кофе или пиццы, при онлайн-покупках или при прохождении образовательных курсов. Летом можно было даже со скидкой покататься на электросамокате. Мы таким образом строим экосистему вокруг нашего клиента. Сегодня предоставлять только услуги связи – недальновидная стратегия.

– По этой же логике вы предлагаете обменивать минуты на кино?

– Да, это уникальное предложение – результат коллаборации с «Ростелекомом» и его онлайн-кинотеатром Wink. В результате клиенты Tele2 могут обменивать неизрасходованный трафик на фильмы из расчета 1 минута голосовой связи на 1 минуту видео. Кроме того, до конца года в салонах Tele2 можно обменять минуты на часть стоимости смартфона Xiaomi. Предложение получило широкий отклик у наших клиентов – с начала проекта они обменяли более 47 миллионов минут. Можно точно сказать, что границы между цифровыми и офлайновыми сервисами стираются. И это делает нашу жизнь комфортнее.

– Вы заявляете, что строите базовые станции в формате 5G ready. Что это? Связь 5G пришла в Псковскую область?

– 5G ready означает, что технически мы сможем достаточно быстро развернуть сеть пятого поколения на этом оборудовании. Только надо дождаться разрешения регулятора на работу в необходимых частотных диапазонах.

Пока в России сети пятого поколения существуют только в отдельных тестовых зонах. Например, у Tele2 такая работает уже пару лет на Тверской улице в Москве. Возможности технологии мы тестировали и в Петербурге в Эрмитаже.

– 5G, доставка, беспилотники. Будущее уже наступило?

– Мобильные операторы в этом году отмечали 30 лет с момента первого в России звонка по мобильному телефону, который совершил Анатолий Собчак в Петербурге. Кстати, звонок был совершен на сети «Дельта телеком», которая сейчас входит в структуру Tele2 и называется Skylink. Телефон, с которого он звонил, весил 5 кг и умел только звонить. Я сейчас со своего смартфона могу видеотрансляцию устроить, фильм посмотреть, расплатиться на кассе. В этом отношении будущее уже наступило. И все многообразие цифровых сервисов стало возможным после появления у каждого жителя страны телефона с подключением к быстрому мобильному интернету.