Видео: Титулованные псковские легкоатлеты провели совместную тренировку в новом манеже стадиона «Машиностроитель»

10:28, 18 декабря 2021, ПАИ

Титулованные псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы, а также Наталья Спиридонова провели совместную тренировку в новом манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове.

В манеже, который разместился в подтрибунном помещении, есть всё, что нужно для занятий лёгкой атлетикой: качественные беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, спортивный инвентарь.

С 18 по 19 декабря здесь пройдёт чемпионат Псковской области по лёгкой атлетике.