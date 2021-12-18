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Видео: Титулованные псковские легкоатлеты провели совместную тренировку в новом манеже стадиона «Машиностроитель»

Титулованные псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы, а также Наталья Спиридонова провели совместную тренировку в новом манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове.

В манеже, который разместился в подтрибунном помещении, есть всё, что нужно для занятий лёгкой атлетикой: качественные беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, спортивный инвентарь.

С 18 по 19 декабря здесь пройдёт чемпионат Псковской области по лёгкой атлетике.

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