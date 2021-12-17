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Политика

Госдума приняла закон, решающий проблемы обманутых дольщиков

В Госдуме продлили норму, позволяющую без аукционов предоставлять в аренду государственные и муниципальные земельные участки для достройки проблемных жилых объектов и восстановления прав обманутых дольщиков. Фото Госдума РФ

Депутаты Государственной Думы сегодня, 17 декабря, приняли в третьем чтении закон, который продлевает до 1 января 2024 года механизм передачи в аренду застройщикам земельных участков без проведения торгов для завершения строительства проблемных жилых объектов. Об этом сообщает сайт ГД РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что государство последовательно решает проблемы участников долевого строительства. 

«В прошлом созыве ГД сформировано законодательство, направленное на помощь обманутым дольщикам. В частности, в 2018 году был предусмотрен упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов», — напомнил Вячеслав Володин.

Первоначально данный механизм был установлен до 1 января 2022 года, так как предполагалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех обманутых дольщиков. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов — из них 2 тысячи строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства.

«До сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это семьи с детьми, которые вложили свои деньги, но так и не получили квартиры. Многие из них взяли ипотечные кредиты, вынуждены жить в съемном жилье», — отмечал Вячеслав Володин.

Он также пояснял, что возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены. «В этой связи правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, данный механизм доказал свою эффективность и востребованность регионами, так как является дополнительным способом восстановления прав обманутых граждан. «Он позволяет регионам привлечь частного инвестора для достройки проблемных объектов, при этом не требует бюджетного финансирования», — сказал Председатель ГД.

«Мы должны сделать все, чтобы понятие «обманутый дольщик» ушло в прошлое», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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