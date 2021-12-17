Студенты ПсковГУ впервые писали правовой диктант на четырёх языках

20:36, 17 декабря 2021, ПАИ

Более 140 студентов приняли участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который проводился в онлайн-режиме на базе Псковского государственного университета с 3 по 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В нынешнем году диктант впервые проводился на английском, китайском и португальском языках. Участникам было предоставлен доступ «Базового» и «Профессионального» вариантов теста. Основными тематиками диктанта были «Конституция РФ с поправками 2020 года», «меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции», «трудовые, гражданские и семейные права».

Студенты ПсковГУ показали достаточно высокие результаты при написании диктанта. Все они получат сертификат с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

«Этот диктант – обучающий инструмент. Студенты смогут восполнить свои знания, понимая, где ошиблись», - отмечают организаторы.

Отметим, что организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел РФ, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).