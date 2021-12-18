Петербуржец погиб при столкновении грузовиков в Псковской области

10:12, 18 декабря 2021, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга погиб при столкновении двух грузовиков в Стругокрасненском районе, передаёт корреспондент газеты «Струги».

ДТП произошло сегодня ночью на 151-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков в деревне Ротный Двор.

46-летний житель Белоруссии, управляя грузовым автомобилем DAF, не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую метеорологическим условиям, выехал на встречную сторону дороги. В результате автомобиль столкнулся с другим грузовиком DAF, за рулём которого находился житель Санкт-Петербурга.

В результате столкновения машин погиб петербуржец. Жителя Белоруссии доставили в областную больницу с различными травмами.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС, скорой медицинской помощи, а также дорожные работники, которые убирали осколки от автомобилей.