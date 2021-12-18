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Общество

Более 1,5 млрд рублей получит Псковская область на капремонт школ

В 2022 году в Псковскую область из федерального бюджета поступят 1,52 млрд рублей на капитальный ремонт школ. Субсидии выделят в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Для участия в программе мы подали заявку в Министерство просвещения РФ на финансирование ремонта 33 школ, заявка одобрена в полном объёме», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, 85 % субсидии предусмотрено на проведение работ по капремонту, 15 % – на закупку мебели и учебного оборудования.

Программа проведения капитального ремонта российских школ была инициирована президентом России Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Программа будет действовать до 2026 года. В рамках этой программы ежегодно регионам будет выделяться средства на проведение работ и модернизацию образовательных учреждений.

«Поэтому мы планируем и дальше участвовать в этой программе – начало положено!» – подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил за оказанную поддержку президента России Владимира Путина, Министерство просвещения РФ и сенатора Андрея Турчака.

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