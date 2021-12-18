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Рождественские чтения стартуют в библиотеках Пскова

Накануне Нового года в библиотеках Пскова по традиции стартуют Рождественские чтения. С 20 по 30 декабря и с 4 по 6 января псковские библиотекари будут офлайн и онлайн (в группах библиотек в соцсети «ВКонтакте») читать вслух рождественские истории и сказки. На этот раз они познакомят детей со сказками Татьяны Поповой «Новогоднее чудо Ангелины», «Новогодние письма», «Новогоднее желание принцессы» из только что выпущенного издательством «Антология» сборника «Как Дед Мороз подарки перепутал. Гирлянда новогодних сказок».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской библиотеке, в этих сказках читатели встретятся с принцессой Анной и дочкой бедной прачки Ангелиной, побывают в далёких странах и узнают, какие чудеса могут случиться под Новый год во дворе или на соседней улице.

Для этих псковских Рождественских чтений Татьяна Попова записала для псковских читателей специальное видеообращение (vk.com/video-12518403_456239640).

В рамках Рождественских чтений псковские библиотекари создали онлайн-игротеку по сказке Татьяны Поповой «Как Дед Мороз подарки перепутал», принять участие в ней можно здесь: www.summerbooks.ru/kak-ded-moroz-podarki-pere. Там детей ждут филворд, кроссворд и пазлы.

Также в рамках чтений состоится выставка подборок зимних сказок и историй, которые помогут занимательно и с пользой провести рождественские и новогодние каникулы, а также мастер-классы «Рождественский ангел-хранитель», отметили в библиотеке.

Расписание Рождественских чтений в библиотеках Пскова:

– 20 декабря в 12:00 очно и 5 января онлайн в группе библиотеки «ВКонтакте» (vk.com/rodnikpskov) – комментированное чтение истории Татьяны Поповой «Новогоднее чудо Ангелины» (библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева);

– 22 декабря в 14:30 очно и 6 января онлайн в группе библиотеки «ВКонтакте» (vk.com/bookcenter) – видеочтение истории Татьяны Поповой «Как Дед Мороз подарки перепутал» в Библиотеке – Центре детского чтения;

– 23 декабря в 12:00 очно, 26 декабря и 5 января онлайн в группе библиотеки «ВКонтакте» (vk.com/radugapskov) – комментированное чтение истории «Новогоднее чудо Ангелины» и видеочтение истории «Как Дед Мороз подарки перепутал» в детской экологической библиотеке «Радуга»;

– 26 декабря в 12:00 – комментированное чтение истории «Новогоднее желание принцессы» в детской библиотеке «ЛиК»;

– с 26 по 30 декабря и с 4 по 5 января – громкое чтение и обсуждение истории «Новогоднее чудо Ангелины» и других историй из сборника в Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева;

– с 26-27 декабря и 4 января в 14:00 – комментированное чтение истории «Новогоднее чудо Ангелины» в библиотеке «БиблиоЛюб»;

– 27 декабря в 13:30 – громкое чтение и обсуждение «Новогоднего чуда Ангелины» в библиотеке микрорайона Овсище;

– 28 декабря в 10:30 – громкое чтение и обсуждение «Новогоднего чуда Ангелины» в библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич;

– 6 января – комментированное чтение «Новогоднего чуда Ангелины» в библиотеке «Диалог».

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