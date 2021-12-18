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Общество

С воскресенья по среду Псковскую область ожидают аномальные холода

Температуры на 16-20 градусов ниже нормы ждут несколько регионов России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что с воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придёт в центр Европейской России.

Вильфанд отметил, что в Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду будут наблюдаться аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до минус 23 градусов. В ЦФО в большей части округа аномалии температуры 7-16 градусов холода, в Черноземье минимальные температуры до 16 градусов ниже нуля, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области, будет до минус 26.

В Ненецком автономном округе и Архангельской области температура будет на 9-14 градусов ниже нормы до 22 декабря, минимальные значения – от 28 до 33 градусов. В Карелии и Коми – на 8-14 градусов ниже нормы, минимальные температуры минус 31 градус. В Приволжском федеральном округе ожидается на 7-12 градусов холоднее нормы, в Южном федеральном округе — на 7-14 ниже нормы. Очень холодная погода в Волгоградской области, где будет до минус 22 градусов, на севере Ростовской области — до 16 градусов мороза.

Он сообщил, что такие температурные изменения связаны с тем, что на север Красноярского края и Европейской России поступают очень холодные воздушные массы из приполярных регионов. Если говорить о европейской части страны, то воздух будет приходить даже не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра.

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