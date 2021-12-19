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Николая Чудотворца почитает сегодня православная церковь

19 декабря православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых — Николая Угодника, или, как его ещё называют, Чудотворца, сообщает calend.ru.

Согласно житию, преподобный родился в III веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и возвёл в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в городе Мире (на территории современной Турции). Он был ярым проповедником христианства. Николаю также приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, творимые силой молитвы.

На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осуждённым. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае. «Второй после Бога заступник», — так говорили в народе о святом Николае. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: «Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай во всякий час помогает».

День Николы Зимнего крестьяне устанавливали в качестве срока для разного рода сделок и платежей. «Никольский торг всему указ», — говорили в народе, подразумевая, что в этот день устанавливались цены на долгое время вперёд. Также на эту дату устраивали братчины, получившие название «никольщин».

С утра люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться. «Для кума Никольщина бражку варит, для кумы — пироги печет»; «На Никольщину зови друга, зови и ворога — оба будут друзья»; «На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после Никольщины валяются под лавкой», — такие поговорки сохранила народная память о зимних братчинах.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесёт суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студёной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — «Никола загвоздит то, что Савва намостит» — морозит реки и озёра. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

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