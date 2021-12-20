Пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа в ТРК «Акваполис» переехал на новое место

10:26, 20 декабря 2021, ПАИ

Пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа в ТРК «Акваполис» переехал на новое место, передает корреспондент Псковского агентства информации. Теперь сделать прививку можно на втором этаже торгового центра, ранее пункт вакцинации размещался на первом этаже.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая пояснила, что пункт перенесли для удобства псковичей, обратив внимание, что новое помещение более просторное.

В пункте работают две смены: два врача, два медсестры и два оператора, которые заносят данные привившихся в базу данных.

Галина Невалённая уточнила, что сертификат о вакцинации в личном кабинете на «Госуслугах» появляется только после полного курса вакцинации, то есть после введения двух компонентов, которое производится с интервалом в 21 день. Через 2-3 дня после завершения вакцинации сертификат будет готов.

Главная медицинская сестра рассказала, что количество прививающихся перед праздниками немного сократилось. Ежедневно в «Акваполисе» прививаются от 40 до 90 человек. Здесь можно выбрать вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ГамКовидВак». Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» доступны только в поликлиниках. Здесь откажут в прививке беременным псковичкам, они смогут привиться только в поликлинике и в мобильном пункте вакцинации на территории Псковского перинатального центра.

По словам Галины Невалённой, привиться можно будет и на новогодних праздниках. Пункты вакцинации будут работать по особому графику, который станет известен в ближайшее время.