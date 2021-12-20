Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа в ТРК «Акваполис» переехал на новое место

Пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа в ТРК «Акваполис» переехал на новое место, передает корреспондент Псковского агентства информации. Теперь сделать прививку можно на втором этаже торгового центра, ранее пункт вакцинации размещался на первом этаже.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая пояснила, что пункт перенесли для удобства псковичей, обратив внимание, что новое помещение более просторное.

В пункте работают две смены: два врача, два медсестры и два оператора, которые заносят данные привившихся в базу данных.

Галина Невалённая уточнила, что сертификат о вакцинации в личном кабинете на «Госуслугах» появляется только после полного курса вакцинации, то есть после введения двух компонентов, которое производится с интервалом в 21 день. Через 2-3 дня после завершения вакцинации сертификат будет готов. 

Главная медицинская сестра рассказала, что количество прививающихся перед праздниками немного сократилось. Ежедневно в «Акваполисе» прививаются от 40 до 90 человек. Здесь можно выбрать вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ГамКовидВак». Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» доступны только в поликлиниках. Здесь откажут в прививке беременным псковичкам, они смогут привиться только в поликлинике и в мобильном пункте вакцинации на территории Псковского перинатального центра.

По словам Галины Невалённой, привиться можно будет и на новогодних праздниках. Пункты вакцинации будут работать по особому графику, который станет известен в ближайшее время.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

20 декабря 2021

Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое
20 декабря 2021

Россия – общий дом: как башкиры отмечают весенний праздник Каргатуй
20 декабря 2021

На новогодних праздниках псковичи смогут привиться в пункте вакцинации в «Акваполисе»
20 декабря 2021

Проект аллеи в честь первостроителей Псковской ГРЭС удостоен Гран-при национального конкурса
20 декабря 2021

Видео: Мебель для главного магазина России делает псковская фабрика
20 декабря 2021

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
20 декабря 2021

Руководитель псковского ансамбля «Сказ» стал лауреатом премии «Душа России»
20 декабря 2021

«Псковжилстрой» принял участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...