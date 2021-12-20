Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый пятый пскович потратит свою новогоднюю премию на выплату долгов

 

В этом году каждый пятый пскович потратит свою «тринадцатую» зарплату на выплату кредитов и долгов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе онлайн-платформы SuperJob.

22% жителей Псковской области собираются потратить премию на погашение кредитов и возвращение долгов. Псковичи отметили, что им хочется войти в Новый год без финансовых обременений.

На инвестиции потратить премию собираются 11% жителей региона. Ещё 10% псковичей собираются отложить на путешествия и потратить деньги на семью. Специалисты подчеркнули, что инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Пскове чаще мужчины.

9% псковичей планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% псковичей. Ещё 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату ЖКУ.

По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% псковичей: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т. д.

По словам специалистов, тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

20 декабря 2021

Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое
20 декабря 2021

Россия – общий дом: как башкиры отмечают весенний праздник Каргатуй
20 декабря 2021

На новогодних праздниках псковичи смогут привиться в пункте вакцинации в «Акваполисе»
20 декабря 2021

Проект аллеи в честь первостроителей Псковской ГРЭС удостоен Гран-при национального конкурса
20 декабря 2021

Видео: Мебель для главного магазина России делает псковская фабрика
20 декабря 2021

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области
20 декабря 2021

Руководитель псковского ансамбля «Сказ» стал лауреатом премии «Душа России»
20 декабря 2021

«Псковжилстрой» принял участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...