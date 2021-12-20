Каждый пятый пскович потратит свою новогоднюю премию на выплату долгов

11:56, 20 декабря 2021, ПАИ

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В этом году каждый пятый пскович потратит свою «тринадцатую» зарплату на выплату кредитов и долгов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе онлайн-платформы SuperJob.

22% жителей Псковской области собираются потратить премию на погашение кредитов и возвращение долгов. Псковичи отметили, что им хочется войти в Новый год без финансовых обременений.

На инвестиции потратить премию собираются 11% жителей региона. Ещё 10% псковичей собираются отложить на путешествия и потратить деньги на семью. Специалисты подчеркнули, что инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Пскове чаще мужчины.

9% псковичей планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% псковичей. Ещё 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату ЖКУ.

По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% псковичей: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т. д.

По словам специалистов, тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.