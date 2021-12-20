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Культура

Хоровая капелла России и Губернаторский симфонический оркестр закроют год 800-летия Александра Невского

В декабре 2021 года в различных регионах России пройдет фестиваль «Музыкальный калейдоскоп», организованный по поручению Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках фестиваля 21 декабря в 19:00 впервые в Большом концертном зале Псковской областной филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России, профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных Геннадий Дмитряк.

Старейший отечественный коллектив выйдет на сцену вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Мероприятие станет финальным аккордом года, посвященного празднованию 800-летия Александра Невского. В программе концерта – кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» и другие произведения.

2021 год патриарх Кирилл объявил Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году.

Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова – один из лидирующих российских музыкальных коллективов по количеству представляемых концертных программ, богатству репертуара и широте исполнительских возможностей. Капелла – неизменный участник десятков музыкальных проектов, праздников и фестивалей, проходящих как в Москве, так и в других регионах России и мира.

Коллектив насчитывает около 80 молодых, энергичных высокопрофессиональных артистов – выпускников лучших музыкальных вузов страны: Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства, консерваторий других российских городов.

Под началом крупнейшего современного хорового и симфонического дирижера Геннадия Дмитряка, возглавившего коллектив в 2004 году, Капелла объехала практически всю Россию – от Калининграда до Магадана; гастролировала за рубежом – в Испании и Греции, Великобритании и Польше, Северной Корее, Армении, Латвии, Литве, Эстонии и др. странах.

Геннадию Дмитряку удалось соединить в исполнительском облике капеллы звуковую мощь и мобильность, тембральное богатство и техническую свободу, расширить репертуар коллектива за счет произведений современной музыки, качественно повысить уровень исполнительского мастерства хора.

Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» проводится с целью содействия развитию всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимного обмена культурными достижениями, поощрения совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, а также поддержки региональных музыкальных коллективов.

В рамках фестиваля состоится серия концертов с участием региональных музыкальных коллективов и приглашенных солистов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

6 и 7 декабря 2021 года в городах Ростове-на-Дону и Краснодаре состоялись совместные концерты лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ивана Сендецкого (виолончель) и Владимира Ступникова (баян) с региональными оркестрами.

16 декабря во Владикавказе и 17 декабря в городе Грозном выступили: Трио осетинских гармоник «АМРАН» Владикавказского колледжа искусств им. Валерия Гергиева; лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского Гайк Казазян (скрипка), ученик Центральной музыкальной школы при МГК им. П. И. Чайковского – Елисей Мысин. В концертах принимает участие Симфонический оркестр филиала Мариинского театра в РСО-Алания под управлением заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания – Заурбека Гугкаева.

18 декабря в городе Кисловодске состоялся концерт солистки Большого театра России Анны Аглатовой и Академического симфонического оркестра им. В. И. Сафонова Северо-Кавказской государственной филармонии.

ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ», являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года.

ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль «Балтийские дебюты», Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», День славянской письменности и культуры, фестиваль «Территория мира – Территория музыки» и многие другие.

С 2020 года «РОСКОНЦЕРТ» – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

Вход на концерт по пригласительным билетам, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятие филармонии при наличии одного из следующих  документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

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