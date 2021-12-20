Александр Котов: Каждый, кто связал свою жизнь с госбезопасностью, должен быть профессионалом самой высокой пробы

16:36, 20 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников Управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Котова, без сильных и эффективных спецслужб невозможно существование независимой и процветающей России. Не случайно органы госбезопасности называют опорой державы, отметил он.

«Выявление и устранение любых угроз национальной безопасности – ключевое предназначение ФСБ. Сложность и многогранность стоящих перед ведомством задач, а также высочайшая ответственность за судьбу страны и соотечественников диктует особые требования к сотрудникам спецслужб – каждый, кто связал свою жизнь с госбезопасностью, должен быть истинным патриотом своей Родины и профессионалом самой высокой пробы», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что суверенитет страны, мощь России, мир и согласие в обществе во многом зависят именно от работы ФСБ. Александр Котов пожелал ветеранам и сотрудникам ведомства здоровья, благополучия и успехов.