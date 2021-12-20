Псковские врачи спасли жизнь беременной пациентке с редкой патологией и её ребёнку

16:44, 20 декабря 2021, ПАИ

В Псковском перинатальном центре провели уникальную операцию по удалению перекрученный кисты у беременной женщины на сроке 24 недели.

Главный врач учреждения Николай Красиков рассказал Псковскому агентству информации, что это очень редкая патология, которая встречается далеко не каждый день. «По словам заведующей родовым отделением Светланы Ивановой, которая работает в перинатальном центре более 20 лет, данная клиническая ситуация впервые встречается в ее практике. Кисты у беременных встречаются в 2-4% случаев, но именно таких больших размеров и на таком сроке беременности — это достаточно большая редкость. Тем более, ситуация была экстренная», - пояснил специалист. Он добавил, что перекрут кисты — это всегда острая ситуация с некрозом тканей, выраженным болевым синдромом. Это состояние угрожает и жизни женщины, и жизни ребенка.

Как только беременная в состоянии средней степени тяжести с резко выраженным болевым синдромом в области живота и жалобами на тошноту, рвоту поступила в перинатальный центр, сразу же был вызван заместитель главврача учреждения по лечебной части Мариан Бородин. Он через 15 минут прибыл на место. Врачи в кратчайшие сроки произвели полное обследование, сделали анализы крови, мочи, ультразвуковое исследование, после чего был установлен диагноз и пациентку подали в операционную.

«Прооперировали, удалили патологическое образование. Беременность сохранена. В послеоперационном периоде пациентка находится в удовлетворительном состоянии, она активизирована, анализы в пределах нормы. Патологий не выявлено, на данный момент наблюдается в стационаре перинатального центра», - отметил Мариан Бородин. Он подтвердил, что подобные операции в гинекологии встречаются, но данная патология после 22 недель беременности бывает крайне редко.

Главврач учреждения констатировал, что сотрудники перинатального центра сработали на 5+. Он поблагодарил всю дежурную бригаду, врачей, акушерок, медсестер-анестезисток, операционных медсестер за отлично выполненную слаженную и качественную работу.

Прооперированная пациентка Диана Смирнова поблагодарила врачей за оказанную помощь. Женщина заявила, что теперь ей гораздо легче, она чувствует себя хорошо.